Доктор Комаровский рассказал, как можно снизить риск заражения COVID-19

Комаровский считает, что отслеживать концентрацию углекислого газа целесообразно, к примеру, в офисах и школьных классах. Фото: unsplash

Комаровский считает, что отслеживать концентрацию углекислого газа целесообразно, к примеру, в офисах и школьных классах. Фото: unsplash

Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, как можно спрогнозировать увеличение риска заражения коронавирусной инфекцией в помещениях, заполненных людьми.

Медик рассказал, что одной из причин повышения активности распространения заболевания является плохая вентиляция — то есть, высокая концентрация углекислого газа, СО2. Таким образом, заявил Комаровский на своем Youube-канале, лучшим решением является установка прибора, который будет отслеживать уровень СО2 в помещении.

Если концентрация углекислого газа повышенная — место потенциально опасно и лучше постараться избежать нахождения там. Как правило, этот показатель измеряется в количестве частей на миллион (ppm). Безопасным является уровень СО2 ниже тысячи единиц. Если в помещении концентрация углекислого газа выше тысячи — необходима вентиляция. А при превышении показателя в полторы тысячи комнату стоит покинуть.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, какая мутация коронавируса — самая опасная.