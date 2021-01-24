Уборочная техника выехала на улицы Петербурга

В Петербурге началась утренняя уборка. Уборочная техника по распределению противогололедных материалов начала уборку городских дорог и улиц.

Утром 24 января дороги и тротуары в городе чистят, моют и обрабатывают реагентами. Согласно данным онлайн-карты на сайте комитета по благоустройству города, реагентами посыпают проспект Большевиков, Биржевую площадь, Конногвардейский бульвар, Невский проспект, Софийскую улицу, Шкиперский проток, улицу Передовиков и другие.

Спецтехника не замечена в Петергофе. В Кронштадте появился один распределитель твердых реагентов.

По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается гололедица.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге более 30% домов пока не успели подготовить к зиме. Среди предстоящих работ – закупка к осени 25 тысяч тонн реагентов.