Спасатели ночью тушили частный дом в Коркино

В ночь на 24 января во Всеволожском районе Ленобласти произошел пожар. В деревне Коркино загорелся частный дом, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Возгорание произошло около 2:16 часов ночи.

Огонь охватил постройку на площади 144 кв. метров. Справиться с огнем удалось к 3:18 часам. В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава МЧС и две единицы спецтехники. Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства пожара устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе под утро, 22 января, случился квартирный пожар. В результате возгорания скончались двое мужчина и женщина. Возбуждено уголовное дело.