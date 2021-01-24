Спасатели ночью тушили частный дом в Коркино

Спасатели ночью тушили частный дом в Коркино
Спасатели оперативно прибыли на место ЧП. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В ночь на 24 января во Всеволожском районе Ленобласти произошел пожар. В деревне Коркино загорелся частный дом, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Возгорание произошло около 2:16 часов ночи.

Огонь охватил постройку на площади 144 кв. метров. Справиться с огнем удалось к 3:18 часам. В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава МЧС и две единицы спецтехники. Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства пожара устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе под утро, 22 января, случился квартирный пожар. В результате возгорания скончались двое мужчина и женщина. Возбуждено уголовное дело.

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Всеволожский район ленобласть пожар


 

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