«Виннипег Джетс» обыграл «Оттаву Сенаторз» в матче НХЛ

«Виннипег Джетс» обыграл «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Матч прошел на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге (Канада) и закончился со счетом 3:2.

В составе «Виннипега» отличились Николай Элерс, Кайл Коннор, Эндрю Копп (2), Пол Штястны, Марк Шайфли.

У «Оттавы» шайбы забросили российский нападающий Евгений Дадонов, а также Брэди Ткачук и Ник Пол.

За «Сенаторз» также выступают российский защитник Никита Зайцев и российский нападающий Артем Анисимов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что СКА встретился на льду с уфимской командой «Салават Юлаев». Игра прошла в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.