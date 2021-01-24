Туристы рассказали о путешествиях во время пандемии

Туристы рассказали о путешествиях во время пандемии
Половина респондентов рассказали, что в таких путешествиях открыли для себя новые и интересные места для отдыха. Фото: УТ МВД России по СЗФО

Российские туристы рассказали, где путешествовали в прошлом году.

Согласно исследованию OneTwoTrip, 75% опрошенных сообщили, что стали чаще ездить по ближайшим городам и достопримечательностях. Половина респондентов рассказали, что в таких путешествиях открыли для себя новые и интересные места для отдыха, сообщает РИА «Новости».

При этом 80% признались, что хотели бы лучше изучить регион, в котором живут. 55% готовы съездить для этого на экскурсии, а часть хотела бы изучить окрестности самостоятельно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российские туристы рассказали, каким горнолыжным курортам внутри страны они отдают предпочтение. Исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip показало, что большинство россиян выбирают для катания на лыжах и сноуборде сочинские курорты — их назвали 33% респондентов.

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