Жительница Подмосковья пообещала «взорвать» отделение петербургского банка

Полицейские искали бомбу в здании банка в центре Петербурга. Об угрозе взрыва сообщила неизвестная женщина.

В ночь на субботу на телефон колл-центра банка «ВТБ» в Алтайском крае позвонила неизвестная, которая заявила, что планирует взорвать одно из главных отделений банка в Петербурге или в Химках. Звонившая представилась 56-летней жительницей микрорайона Подрезково города Химки Московской области.

Как сообщил 78.ru, стражи порядка осмотрели офис указанного банка, распложенного в доме №11 на Большой Морской улице, но взрывчатых веществ и взрывных устройств не нашли. Эвакуация не проводилась.

В тот же день звонившая была задержана

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец, угрожавший взорвать магазин, получил условный срок.