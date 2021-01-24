Жительница Подмосковья пообещала «взорвать» отделение петербургского банка

Жительница Подмосковья пообещала &#171;взорвать&#187; отделение петербургского банка
Полицейские задержали женщину. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Полицейские искали бомбу в здании банка в центре Петербурга. Об угрозе взрыва сообщила неизвестная женщина.

В ночь на субботу на телефон колл-центра банка «ВТБ» в Алтайском крае позвонила неизвестная, которая заявила, что планирует взорвать одно из главных отделений банка в Петербурге или в Химках. Звонившая представилась 56-летней жительницей микрорайона Подрезково города Химки Московской области.

Как сообщил 78.ru, стражи порядка осмотрели офис указанного банка, распложенного в доме №11 на Большой Морской улице, но взрывчатых веществ и взрывных устройств не нашли. Эвакуация не проводилась.

В тот же день звонившая была задержана

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец, угрожавший взорвать магазин, получил условный срок.

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