Facebook заблокировал аккаунт главы Роскосмоса

Социальная сеть Facebook временно заблокировала аккаунт главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина на 24 часа, сообщил РИА «Новости» Рогозин.
Это произошло после того, как он прокомментировал публикацию бывшего посла США в РФ Майкла Макфола. После этого его аккаунт заблокировали на 24 часа.
«Саму публикацию скрыли. Вот вам и вся «свобода слова» на американский манер», — цитирует его РИА «Новости».
Ранее Макфол опубликовал в своём микроблоге в Twitter заявление на тему демократии и либерализма в России. Рогозин ответил Макфолу «как посол послу»: «вы, господа американцы, окончательно охамели. Учителей из себя не стройте».
Так он ответил на заявление бывшего посла США в РФ по поводу демократии и либерализма в России.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по словам главы «Роскосмоса», нынешняя Международная космическая станция (МКС) сможет работать еще семь-десять лет максимум. Поскольку России принадлежит лидерство в создании орбитальных платформ, следует немедленно приступить к работе по созданию новой станции.