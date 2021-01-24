Facebook заблокировал аккаунт главы Роскосмоса

Facebook заблокировал аккаунт главы Роскосмоса
Дмитрий Рогозин. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Социальная сеть Facebook временно заблокировала аккаунт главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина на 24 часа, сообщил РИА «Новости» Рогозин.

Это произошло после того, как он прокомментировал публикацию бывшего посла США в РФ Майкла Макфола. После этого его аккаунт заблокировали на 24 часа.

«Саму публикацию скрыли. Вот вам и вся «свобода слова» на американский манер», — цитирует его РИА «Новости».

Ранее Макфол опубликовал в своём микроблоге в Twitter заявление на тему демократии и либерализма в России. Рогозин ответил Макфолу «как посол послу»: «вы, господа американцы, окончательно охамели. Учителей из себя не стройте».

Так он ответил на заявление бывшего посла США в РФ по поводу демократии и либерализма в России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по словам главы «Роскосмоса», нынешняя Международная космическая станция (МКС) сможет работать еще семь-десять лет максимум. Поскольку России принадлежит лидерство в создании орбитальных платформ, следует немедленно приступить к работе по созданию новой станции.

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