В Металлострое заметили погибающих рыб

В Металлострое заметили погибающих рыб
Ситуация требует внимания экологов. Фото: Мегаполис

Местные жители не понимают, в чем причина массовой смерти водных обитателей.

Жители поселка Металлострой рассказали о массовой гибели щук в местных водоемах. Пост об этом появился сегодня, 24 января, в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Мертвых рыб обнаружили напротив дома по улице Богайчука. Некоторые щуки лежали на снеге и были все еще живыми, их отпустили в воду. Гражданин предположил, что рыбам не хватает кислорода, другие считают, что водоемы загрязнены.

«Экологов вызывай, это не нехватка кислорода, щука вообще не прихотливая»,

— пишет один из пользователей.

С ним соглашаются и другие комментаторы, которые заметили подозрительную труду у воды.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Финском заливе на оторвавшейся льдине спасли двух рыбаков. В дирекции КЗС также напомнили об опасности выхода на непрочный лёд акватории, примыкающей к судоходным каналам.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
загрязнение воды металлострой рыба


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге арестовали координатора штаба Навального
Видеопроповеди арестованного опального схимонаха Сергия удалили
Диетолог рассказала, как похудеть к лету без усилий
В Рябово только вышедший из тюрьмы мужчина развращал 10-летнюю племянницу
В Москве задержали двух участниц Pussy Riot: их обвиняют в наезде на полицейского
Стало известно, чем занимается Трамп после ухода с поста президента
Протестующим, пострадавшим в Москве, оказали медпомощь
Один из создателей «Бессмертного полка» получил перелом на ...