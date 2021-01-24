В Металлострое заметили погибающих рыб

Местные жители не понимают, в чем причина массовой смерти водных обитателей.

Жители поселка Металлострой рассказали о массовой гибели щук в местных водоемах. Пост об этом появился сегодня, 24 января, в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Мертвых рыб обнаружили напротив дома по улице Богайчука. Некоторые щуки лежали на снеге и были все еще живыми, их отпустили в воду. Гражданин предположил, что рыбам не хватает кислорода, другие считают, что водоемы загрязнены.

«Экологов вызывай, это не нехватка кислорода, щука вообще не прихотливая»,

— пишет один из пользователей.

С ним соглашаются и другие комментаторы, которые заметили подозрительную труду у воды.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Финском заливе на оторвавшейся льдине спасли двух рыбаков. В дирекции КЗС также напомнили об опасности выхода на непрочный лёд акватории, примыкающей к судоходным каналам.