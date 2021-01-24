В Финском заливе на оторвавшейся льдине спасли двух рыбаков

В Финском заливе на оторвавшейся льдине спасли двух рыбаков. Фото: .instagram.com/dambaspb_kzs

В Финском заливе на оторвавшейся льдине спасли двух рыбаков. Фото: .instagram.com/dambaspb_kzs

В Финском заливе в воскресенье, 24 января, спасли двух рыбаков, оказавшихся на оторвавшейся льдине.

Об этом сообщили в пресс-службе КЗС. Спасательная операция МЧС прошла около шести часов утра на территории судопропускного сооружения С-1. Из-за резкого потепления ухудшилось состояние ледового покрытия акватории Невской губы и Финского залива.

В районе судоходного канала произошёл отрыв льда с двумя рыбаками. Сотрудники МЧС координировали действия катера на воздушной подушке с территории сооружения. Спасены два рыбака. Пострадавших нет, — сообщили в Дирекции комплекса защитных сооружений Петербурга.

В дирекции КЗС также напомнили об опасности выхода на непрочный лёд акватории, примыкающей к судоходным каналам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что представители Смольного провели рейд на льду Финского залива рядом с Красносельским районом. По итогам рейда оштрафованы 50 человек. Людей на льду искали сотрудники комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, полиции и МЧС.