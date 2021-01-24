В Петербурге оштрафовали первого участника несанкционированного митинга

В Петербурге оштрафовали первого участника несанкционированного митинга
Мужчина выплатит штраф за участие в несанкционированном митинге. Фото: pixabay.com

Мужчина, приехавший в Северную столицу из Краснодара, должен будет заплатить 10 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге сегодня, 24 января, рассмотрели первый материал по вчерашним несанкционированным митингам в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Известно, что перед Московским районным судов предстал мужчина, приехавший в город из Краснодара. Он имеет двух детей и нигде не работает. Гражданин принял участие в незаконном мероприятии и за это должен будет выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.

Напоминаем, что в субботу, 23 января, по всей стране прошли митинги. Граждане пытались отстоять свободу арестованного Навального.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что правозащитники сообщили о более чем о 3,3 тыс. задержанных на несанкционированных акциях протеста.

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