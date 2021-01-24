В Рябово только вышедший из тюрьмы мужчина развращал 10-летнюю племянницу

В поселке Рябово Тосненского района Ленобласти задержали мужчину, подозреваемого в развращении несовершеннолетней. Девочка рассказала, что дядя раздевал ее в сарае.

В полицию обратилась 35-летняя женщина с заявлением о том, что недавно освободившийся из тюрьмы 39-летний мужчина приставал к ее 10-летней дочери.

Как сообщил 78.ru, прибывшие правоохранители задержали мужчину, работающего грузчиком на заводе. Его поместили в изолятор. Составлен административный протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Семья девочки является неполной, на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состоит.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мигранта заподозрили в развращении 13-летней соседки в Понтонном.