В Петербурге арестовали координатора штаба Навального

Она проведет шесть суток за решеткой из-за организации несанкционированного митинга.

В Санкт-Петербурге сегодня, 24 января, принято решение об аресте координатора штаба оппозиционера Алексея Навального. Ирина Фатьянова отправится за решетку на шесть суток. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Также на семь суток арестован Денис Луговской – депутат МО «Владимирский округ». Задержание обоих произошло во время несанкционированных акция в поддержку Алексея Навального.

В пресс-службе добавили, что после задержаний в субботу в Московском районном суд зарегистрировано 12 материалов, в Октябрьском – три материала, в Красносельском — 20 материалов, в Красногвардейском – пять.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге оштрафовали первого участника несанкционированного митинга. Мужчина, приехавший в Северную столицу из Краснодара, должен будет заплатить 10 тысяч рублей.