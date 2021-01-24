Над Вестминстерским дворцом заметили столб черного дыма

В здании сработала пожарная сигнализация.

В центре Лондона сегодня, 24 января, произошел пожар. Над зданием Вестминстерского дворца заметили столб черного дыма, о чем сообщает газета Daily Express.

Пока непонятно, что именно произошло. Известно лишь, что в объекте сработала пожарная сигнализация. Обстоятельства происшествия выясняются. Остается надеяться, что никто не пострадает.

Напоминаем, что в Вестминстерском дворце проходят заседания Британского парламента. До 1529 года в здании располагалась резиденция английских королей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что спасатели тушили полыхающий Renault на Богатырском. Справиться с огнем удалось в 11:29. В ликвидации пожара участвовали одна единица техники и пять человек личного состава МЧС.