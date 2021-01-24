Лера Кудрявцева рассказала, как умудрилась сломать крестец в трех местах

Актриса и телеведущая Лера Кудрявцева нашла в себе силы рассказать, как оказалась в инвалидной коляске с переломом крестца в трех местах. Оказывается, звезда упала с лестницы и сильно ударилась головой о стену.

О происшествии и своем самочувствии Кудрявцева рассказала в программе «Звезды сошлись» на НТВ. Лера находилась дома вместе с двухлетней дочкой Машей и решила забраться на чердак по выдвижной лестницы. У конструкции, к несчастью, сломался крепежный крюк, из-за чего телеведущая буквально перевернулась с ног на голову и рухнула с лестницы вниз.

Артистка не только сломала крестец, но и получила сотрясение, не на шутку ударившись головой о стену. В момент ЧП дома с Лерой была лишь маленькая Маша, поэтому 49-летней Кудрявцевой пришлось ждать возвращения мужа, хоккеиста Игоря Макарова, прямо на полу. «Ноги отнимались», — рассказала ведущая. В результате обследований врачи обнаружили серьезный перелом, который будет срастаться еще шесть недель.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что незадолго до этого происшествия Кудрявцева заразилась коронавирусом и сидела на самоизоляции отдельно от семьи.