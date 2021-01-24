«Время идет на дни»: музыкант Сергей Бабкин признался, что стремительно слепнет

Солист группы 5’nizza, украинский музыкант Сергей Бабкин заявил, что у него диагностировали редчайшее заболевание глаз, из-за которого он рискует ослепнуть в самое ближайшее время.

О страшном диагнозе артист рассказал поклонникам в своем Instagram, объяснив, что пропадет из соцсетей до 10 февраля. Как отметил сам Бабкин, его заболевание встречается у одного человека на миллион — воспалена задняя стенка органа зрения, также медики выявили прохождение жидкости и отслоение сетчатки. По словам врача, музыкант потерял уже 70% центрального зрения.

Ему требуется срочная операция, которую придется делать в Австрии, так как только там есть необходимое оборудование и лекарства. Благодаря харьковским офтальмологам в заграничной клинике уже ждут Бабкина, хотя организовать полет в условиях закрытых границ и пандемии COVID-19 крайне сложно. Предварительной датой операции назначено 5 февраля.

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