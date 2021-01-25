Во Франции допустили возможность введения третьего карантина

Во Франции допустили возможность введения третьего карантина
Дельфресси назвал COVID-19 "дьявольским вирусом, гораздо более умным, чем мы думаем". Фото: pixabay

Глава научного совета при правительстве Франции Жан-Франсуа Дельфресси заявил, стране может грозить третий локдаун, поскольку опасные южноафриканский и британский штаммы коронавируса уже распространяются среди граждан.

Специалист объяснил, что речь идет, скорее, о том, чтобы решить, каким должен быть третий карантин — более строгим или более адаптированным. Дельфресси считает, что это «в высшей степени политическое решение», передает в воскресенье, 24 января, французский телеканал BFMTV.

Напомним, что первый карантин действовал во Франции с 17 марта по 11 мая 2020 года. Второй локдаун вводили с 30 октября по 15 декабря. На сегодняшний день зарегистрировано более 3 млн французов, столкнувшихся с коронавирусной инфекцией, умерли 72,8 тысяч человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Израиль до конца января закрывает авиасообщение в целях борьбы с распространением коронавируса.

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