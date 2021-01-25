При стрельбе в США погибли пятеро человек, в том числе беременная женщина

В американском городе Индианаполис (штат Индиана) произошла стрельба, при которой погибли люди. Стрелков разыскивают.

Как сообщает NBC News, местные правоохранители нашли первую жертву с огнестрельными ранениями около 4 часов утра на северо-востоке города. Тела еще четверых погибших нашли в доме неподалеку от первого места преступления. Среди застреленных была беременная женщина. Ее нашли живой, но вскоре после госпитализации она скончалась, ребенок также не выжил.

Городские власти назвали преступление массовым убийством, которое принесло «ужас» в Индианаполис.

В настоящее время полиция устанавливает связь между жертвами. Стражи порядка считают, что стрельба не была случайностью. Личность стрелка пока не установлена. Есть вероятность, что их было несколько.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в США полицейский автомобиль наехал на толпу: есть пострадавший.