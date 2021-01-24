В США полицейский автомобиль наехал на толпу: есть пострадавший

В США полицейский автомобиль наехал на толпу: есть пострадавший
Полицейский наехал на толпу и задел пятерых людей. Фото: pixabay

Мужчину госпитализировали, в каком состоянии – не уточняется.

В американском городе Такома, штат Вашингтон полицейский автомобиль протаранил толпу и переехал одного из зрителей шоу стритрейсеров. Об этом сообщает Daily Mail.

Все случилось в субботу вечером, 23 января. На толпу, глазеющую на уличные гонки, пожаловались местные жители. Чтобы расчистить перекресток, туда приехали сотрудники правоохранительных органов. Когда одну из машин окружили люди, полицейский решил выбраться, врезавшись в толпу. Он отметил, что под колеса угодил как минимум один мужчина.

По предварительным данным, автомобиль задел пятерых. Мужчина, который пострадал сильнее всего, был госпитализирован. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пьяный водитель влетел в столб, пытаясь скрыться от полиции в Купчино.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
полиция пострадавший США


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Названы самые высокооплачиваемые вакансии для российских студентов
В больнице Святого Георгия нашли ковид-пациента с ножом в сердце
В метро Петербурга у пассажира нашли «гранату»
В Ленобласти в сгоревшем коттедже нашли бездыханное тело помощника повара
Кристофер Нолан отказался от сотрудничества с Warner Bros.
Правозащитники сообщили о более чем о 3,3 тыс. задержанных на ...
В России за сутки выявили 21 127 новых случаев COVID
В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на сотрудников ГИБДД