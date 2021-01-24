В США полицейский автомобиль наехал на толпу: есть пострадавший

Мужчину госпитализировали, в каком состоянии – не уточняется.

В американском городе Такома, штат Вашингтон полицейский автомобиль протаранил толпу и переехал одного из зрителей шоу стритрейсеров. Об этом сообщает Daily Mail.

Все случилось в субботу вечером, 23 января. На толпу, глазеющую на уличные гонки, пожаловались местные жители. Чтобы расчистить перекресток, туда приехали сотрудники правоохранительных органов. Когда одну из машин окружили люди, полицейский решил выбраться, врезавшись в толпу. Он отметил, что под колеса угодил как минимум один мужчина.

По предварительным данным, автомобиль задел пятерых. Мужчина, который пострадал сильнее всего, был госпитализирован. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пьяный водитель влетел в столб, пытаясь скрыться от полиции в Купчино.