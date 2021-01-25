Врач назвал способ восстановить обоняние после COVID-19

Многие заболевшие коронавирусом пациенты страдают от потери обоняния и вкуса. Способы их вернуть назвал невролог, нейрофизиолог Александр Будик.
Врач заявил в интервью радио Sputnik, что ученые пока не до конца выяснили причины, по которым у зараженных пропадают вкус и обоняние. Есть вероятность, что ковид разрушает состав слюны, поэтому вкусовые вещества не могут дойти до вкусовых рецепторов. Также некоторые предполагают, что из-за коронавируса повреждаются сами рецепторы, что уже объясняет и потерю обоняния, отметил Будик.
По словам врача, обычно инфицированные коронавирусом теряют обоняние и вкусы в самом начале заболевания. В большинстве случаев запахи и вкусы возвращаются через пару недель, но многие страдают от этих нарушений месяцами.
Будик заявил, что для восстановления обоняния и вкусовых ощущений нужно ежедневно несколько раз в день по 20 секунд подносить к носу сильные ароматы, типа чеснока, корицы, кардамона. Врач утверждает, что они заставят нужные органы работать. Восстановление вкусовых ощущений будет проходить параллельно.
Он добавил, что дополнительно можно закапывать в нос раствор витамина А и пройти недельный курс употребления омеги-3.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Малышева назвала трагические последствия потери обоняния от COVID.