Врач назвал способ восстановить обоняние после COVID-19

Для восстановления обоняния нужно подносить к носу продукты с резким запахом. Фото: pixabay

Для восстановления обоняния нужно подносить к носу продукты с резким запахом. Фото: pixabay

Многие заболевшие коронавирусом пациенты страдают от потери обоняния и вкуса. Способы их вернуть назвал невролог, нейрофизиолог Александр Будик.

Врач заявил в интервью радио Sputnik, что ученые пока не до конца выяснили причины, по которым у зараженных пропадают вкус и обоняние. Есть вероятность, что ковид разрушает состав слюны, поэтому вкусовые вещества не могут дойти до вкусовых рецепторов. Также некоторые предполагают, что из-за коронавируса повреждаются сами рецепторы, что уже объясняет и потерю обоняния, отметил Будик.

По словам врача, обычно инфицированные коронавирусом теряют обоняние и вкусы в самом начале заболевания. В большинстве случаев запахи и вкусы возвращаются через пару недель, но многие страдают от этих нарушений месяцами.

Будик заявил, что для восстановления обоняния и вкусовых ощущений нужно ежедневно несколько раз в день по 20 секунд подносить к носу сильные ароматы, типа чеснока, корицы, кардамона. Врач утверждает, что они заставят нужные органы работать. Восстановление вкусовых ощущений будет проходить параллельно.

Он добавил, что дополнительно можно закапывать в нос раствор витамина А и пройти недельный курс употребления омеги-3.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Малышева назвала трагические последствия потери обоняния от COVID.