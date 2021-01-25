Стало известно о связи между страхом и риском заболеть COVID-19

Страх и тревога перед коронавирусом может привести к реальным проблемам со здоровьем, считает психотерапевт Игорь Салынцев.

Врач заявил в интервью радио Sputnik, что эмоциональное и психическое состояние человека плотно связано с физиологией. По его словам, из-за излишней тревожности, если ее не лечить, могут ослабнуть психика и обменные процессы в организме. Вместе с этим будет снижаться иммунитет, а уязвимость к разным заболеваниям будет усиливаться.

По словам врача, вакцинация от коронавируса решит обе проблемы: она и защитит от инфекции, и одновременно снизит уровень тревоги, потому что страха перед заболеванием уже не будет.

Также психотерапевт посоветовал получать информацию о вирусе и пандемии только из надежных источников. Салынцев считает, что чем больше человек будет знать о ковиде, тем меньше он будет тревожиться и бояться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач назвал способ восстановить обоняние после COVID-19.