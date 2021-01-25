Проезд для ветеранов с 26 по 28 января в Петербурге будет бесплатным

Проезд для ветеранов с 26 по 28 января в Петербурге будет бесплатным
Ряд категорий граждан смогут с 26 по 28 января ездить в метро бесплатно. Фото: Baltphoto

В честь празднования 77-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады проезд в метрополитене для ветеранов будет бесплатным.

Ряд категорий граждан смогут с 26 по 28 января ездить в метро бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба Петербургского метрополитена.

Право бесплатного проезда есть у ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, лиц, награжденных медалью «За оборону Ленинграда», бывших несовершеннолетних узников концлагерей.

Право бесплатного проезда на общественном транспорте предоставляется вне зависимости от гражданства и места жительства. Достаточно предъявить удостоверение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что дополнительную выплату средств могут ввести для ветеранов Великой Отечественной войны к Новому году. С соответствующим предложением выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев.

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