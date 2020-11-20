Ветераны ВОВ могут получить дополнительные выплаты к Новому году

По 10 тыс. рублей могут получить ветераны к Новому году. Фото: Мойка78/Вероника Перминова

По 10 тыс. рублей могут получить ветераны к Новому году. Фото: Мойка78/Вероника Перминова

Дополнительную выплату средств могут ввести для ветеранов Великой Отечественной войны к Новому году. С соответствующим предложением выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев.

Как сообщает RT, по словам Султана Хамзаева, обеспечить ветеранов выплатами можно дополнительно к Новому году в честь 75-летия Победы. Размер выплаты составит 10 тыс. рублей.

Член Общественной палаты обратился для рассмотрения этого вопроса к премьер-министру России Михаилу Мишустину.

«В целях поддержки ветеранов Великой Отечественной войны в год 75-летия Победы просим вас рассмотреть возможность назначения дополнительных единовременных выплат к празднованию Нового года. Считаю, что это будет действенным подспорьем нашим ветеранам для организации их праздничного стола в честь нового 2021 года», – сообщил в своем письме Султан Хамзаев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что более 60 млрд рублей в России выделили на выплаты семьям с детьми.