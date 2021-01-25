В Ленобласти во вторник ожидается до +3 градусов

В Ленинградской области во вторник, 26 января, ожидается облачная погода. Ночью выпадут осадки в виде дождя и мокрого снега.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», днем столбики термометров покажут от -2 до +3 градусов. Днем ветер восточного направления будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду.

На дорогах ожидается гололедица, поэтому МЧС призывает водителей соблюдать осторожность. В течение дня атмосферное давление будет понижаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.