Актер Струков прокомментировал обвинения в педофилии

Струков не помнит мальчика, о котором идет речь. Фото: кадр из "Улицы разбитых фонарей"

Струков не помнит мальчика, о котором идет речь. Фото: кадр из "Улицы разбитых фонарей"

Он признался, что не может вспомнить подростка, который заявил о приставаниях.

Актер из «Улицы разбитых фонарей» Никита Струков прокомментировал новость о том, что его подозревают в педофилии. Своим видением ситуации он поделился с журналистами «Известий».

Он отметил, что некоторые дети принимали его за отца, а некоторые – за дедушку. Струков убежден, что люди неправильно расценивают невинные проявления чувств: например, объятия. Актер не понимает, что он должен был делать, когда подростки шли к нему обниматься.

«Я понимаю, что современные люди из телевизора неправильно понимают, когда ребёнок идёт обниматься, а в большинстве они там бывают без родителей, я не могу сказать: пошел отсюда, законом запрещено»,

— заявил Струков.

Актер не смог вспомнить подростка, который написал на него заявление в полицию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что как «работал» педофил из Янино с 12 жертвами на счету.