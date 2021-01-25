На Дворцовой площади разобрали новогоднюю елку

Дерево должны были убрать еще давно, но горожане попросили его оставить.

В Санкт-Петербурге убрали главную новогоднюю елку сегодня, 25 января. Об этом рассказали очевидцы, которые наблюдали за происходящим.

На Дворцовую площадь приехали автокраны, при помощи которых удалось снять украшения с елки. На данный момент от дерева остались только воспоминания и множество фотографий в социальных сетях.

Напоминаем, что дерево должны были убрать после новогодних праздников, но горожанам очень уж оно полюбилось. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал не спешить с ликвидацией дерева.

На Новый год в Петербурге установили настоящую, а не искусственную елку. Последний раз так было 7 лет назад. Ель весом 12 тонн привезли из Ленинградской области. Ее срубили во Всеволожском районе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мужчина снял видео, как взбирался на елку на Дворцовой площади.