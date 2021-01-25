Отдых на юге России подорожал в 2021 году

Цены выросли примерно на 10%.

Сегодня, 25 января, стало известно о подорожании бронирования отелей на пляжных курортах в России. Теперь отдых на юге страны станет еще дороже, о чем сообщается на портале Ассоциации туроператоров России.

Специалисты отметили, что по сравнению с 2020 годом отдых стал дороже на 10%. Наибольшим спросом пользуются Сочи и Анапа. Ожидается, что с конца марта ценовая политика будет меняться.

Напоминаем, что в связи с пандемией коронавируса большинство стран недоступны для путешествий. В России начали активнее заниматься развитием внутреннего туризма.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что туристы рассказали о путешествиях во время пандемии. 80% признались, что хотели бы лучше изучить регион, в котором живут. 55% готовы съездить для этого на экскурсии, а часть хотела бы изучить окрестности самостоятельно.