Меркель в телефонном разговоре пригласила Байдена в Германию

Меркель в телефонном разговоре пригласила Байдена в Германию
Ангела Меркель поздравила американского лидера с инаугурацией. Фото: официальный сайт Кремля

Канцлер ФРГ Ангела Меркель впервые провела телефонный разговор с президентом США Джо Байденом после его инаугурации.

Меркель поздравила американского лидера со вступлением на должность и пригласила его посетить Германию. Политики также обсудили ситуацию в Афганистане, Иране, торговую политику и климат

Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу немецкого правительства, Меркель добавила, что Берлин готов решать международные задачи вместе «с европейскими и трансатлантическими партнерами».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 20 января в Вашингтоне состоялась торжественная церемония инаугурации 46-го президента США Джозефа Байдена.

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