На Южном рынке нашли почти почти 400 кг нелегального сыра и масла

На рынке в Московском районе Петербурга таможенники обнаружили более 380 кг санкционной молочной продукции, а также более 5 тыс. пачек сигарет без акциз.

Так, на рынке «Южный» в ходе проверки в одной из торговых точек нашли и изъяли молочные продукты, произведенные в Финляндии, Германии, Франции, а также в Италии и Эстонии. Запрещенная продукция, согласно закону, будет уничтожена.

Как сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления, в другом помещении инспекторы обнаружили 5 700 пачек сигарет производства Швейцарии, Объединенных Арабских Эмиратов, Белоруссии и Казахстана. Российских акцизных марок на них не было.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на рынке в Купчино изъяли полтонны алкогольных коктейлей без лицензии.