Рудковская со скандалом покинула вечеринку Бузовой

Рудковская со скандалом покинула вечеринку Бузовой
Ольга Бузова и Яна Рудковская. Фото: скриншот instagram

Продюсер Яна Рудковская со скандалом покинула вечеринку в честь дня рождения ведущей Ольги Бузовой.

В понедельник, 25 числа, Бузова закатила вечеринку в одном из московских ресторанов в честь прошедшего дня рождения. На празднике певицы одна из ее подруг заявила, что российский шоу-бизнес не очень искренний

Как сообщил Теlegram-канал SuperRu, Рудковскую возмутили такие слова гостьи. После этого продюсер взяла микрофон и сказала, что «дожила до такого возраста», когда может позволить говорить себе только правду. Она отметила, что весь шоу-бизнес не будет льстить Бузовой.

После этого, по данным издания, продюсер покинула торжество.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Бузова расплакалась, комментируя разрыв с Давидом Манукяном. Она весь вечер старалась оставаться невозмутимой, но, отвечая на вопросы журналистов, не смогла сдержать слезы.

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