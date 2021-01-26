Утренние пробки в Петербурге достигли трех баллов

Утренние пробки в Петербурге достигли трех баллов
Дорожная ситуация в Петербурге 26 января. Фото: Яндекс.Пробки

В Петербурге водители стоят в пробках утром.

Об этом сообщается во вторник, 26 января. Пробки оцениваются в три балла. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», на некоторых участках движение особенно затруднено. Заторы наблюдаются на Октябрьской и Свердловской набережных, проспектах Маршала Жукова, Стачек, Энгельса, Дальневосточном, Коломяжском, Советском и Индустриальном, улицах Дыбенко, Планерной, Народной и Академика Лебедева.

Сообщается о не менее семи ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что водители стоят в пробках. Кроме этого, ситуация может ухудшиться к 10-11 часам. Ожидаются затруднения в 5 баллов.

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