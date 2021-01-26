Петербуржцев ждет ещё один аномально тёплый день

Во вторник, 26 января, в Петербурге ожидается облачная погода. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выпадут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Столбики термометров покажут +2…+4 градуса, в Ленобласти температура воздуха будет на уровне 0…+5°, такие значения на 8-9° выше климатической нормы. Ветер восточного направления будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать составит 749 мм рт. ст., что заметно ниже нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.