Лжезастройщика ЖК во Всеволожске приговорили к условному сроку за обман пайщиков

Куйбышевский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении главы правления ЖСК «Грин Парк» во Всеволожске Николая Метелькова. Его осудили по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, Метельков был председателем правления и главным бухгалтером ЖСК «Грин Парк». Он создал видимость начала строительства ЖК, при этом у него не было разрешения на строительство, равно как и намерений выполнять обязательства перед пайщиками.

В конце 2015 года Метельков с помощью системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» похитил деньги одного из пайщиков, который внес 780 тыс. рублей за квартиру-студию. Впоследствии Метельков присвоил вступительные взносы еще пяти членов кооператива на общую сумму более 5,7 млн рублей.

Суд приговорил подсудимого к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Также с него взыскали компенсацию материального вреда в пользу четырех пайщиков в общей сумме 3,2 млн рублей.

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