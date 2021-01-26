Сломанный светофор привел к транспортному коллапсу на площади Восстания

Сломанный светофор остановил движение на площади Восстания. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Сломанный светофор остановил движение на площади Восстания. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Петербургские водители сообщили в соцсетях о серьезной пробке, которая собралась в самом центре города из-за сломанного светофора.

Как сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», все произошло на одном из главных перекрестков Петербурга — площади Восстания. Автомобилисты пожаловались в соцсетях, что из-за сломавшегося светофора движение на площади намертво встало.

Отмечается, что на перекрестке находятся сотрудники ДПС, однако никаких действий они не предпринимают.

«На перекрестке Лиговского и Невского проспектов умер светофор. Полная анархия. ДПС как обычно наблюдает», — написал автор публикации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на проспекте Славы восстановили движение после обрыва проводов. Авария случилась рано утром во вторник, 26 января, на проспекте Славы возле Витебского проспекта.