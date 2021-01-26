Транспортная прокуратура заинтересовалась «лазерным хулиганом», который ослепил пилота в Петербурге

Транспортная прокуратура заинтересовалась «лазерным хулиганом», который ослепил пилота в Петербурге
Пилота ослепили лазером при посадке пассажирского самолета в Петербурге. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В Петербурге ослепили лазером пилота пассажирского самолета при посадке в аэропорту Пулково.

Этот инцидент произошел вечером 25 января. Командир пассажирского самолета Ханты-Мансийск — Санкт-Петербург сообщил, что при посадке был ослеплен зеленым лазером. К счастью все обошлось.

Теперь злоумышленника ищет транспортная прокуратура. По предварительным данным, светивший лазером человек был в этом момент в ресторане между поселком Стрельна и Петергофским шоссе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сегодня в небо над Петербургом поднимутся все запланированные самолеты. В Пулково обошлось без отмен и задержек авиарейсов. Об этом стало известно во вторник, 26 января. Согласно данным электронного табло аэровокзала, все самолеты выполнят свои рейсы во время. Никаких отмен и задержек не предвидится.

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