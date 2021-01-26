«Холокоста не было»: петербургский ученый рассказал о мифе про евреев

По словам Матвеева, нет никаких архивных данных о том, что в концлагерях убили 6 млн человек. Фото: US Holocoast Memorial Museum

По словам Матвеева, нет никаких архивных данных о том, что в концлагерях убили 6 млн человек. Фото: US Holocoast Memorial Museum

Профессор РАНХиГС и СПбГЭУ Владимир Матвеев высказал свое мнение на тему массового уничтожения нацистами евреев. Он утверждает, что Холокост — это миф.

Ученый выступил с подобным заявлением в рамках вебинара, организованного для учителей Ленобласти по теме «Подготовка уроков памяти жертв Холокоста и воинов Красной Армии, освободителей Аушвица». Фрагменты выступления опубликованы в Telegram-канале «Нечаянная радость».

По словам Матвеева, нет никаких архивных данных о том, что в концлагерях убили 6 млн человек. Он аргументировал неправдивость этого факта тем, что в Европе в годы Второй мировой войны проживало чуть более 5 млн человек.

Как утверждает профессор, на территории концлагерей действительно были обнаружены печи для сжигания, но людей в них якобы не отправляли.

«Для того, чтобы сжечь труп, нужно было огромное количество топлива с одной стороны, и с другой — для того, чтобы сжечь, нужна печь с принудительным нагнетанием кислорода. Таких печей в Германии обнаружено не было. Поэтому на самом деле это ещё один миф», — заявляет Матвеев.

Также он отметил, что нацисты использовали газ не для уничтожения, как это принято считать, а для «дезинфекции».

В пресс-службе правительства Ленобласти назвали такие заявления «частным мнением на тему Холокоста» и подчеркнули, что другие участники вебинара не согласились с этим.

«Приглашая лекторов и ведущих образовательных мероприятий, Ленинградский институт развития образования не использует практику предварительного цензурирования выступлений, опираясь на образование, квалификацию и опыт педагогической работы спикеров», — заявили в администрации региона.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что останки 20 мирных жителей, убитых немцами в годы войны, нашли в Ленобласти.