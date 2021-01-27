«Родиной» первых одомашненных собак может быть Сибирь

Предки индейцев, считают палеогенетики, проникли в Америку вместе с прирученными собаками. Это может говорить о том, что четвероногих одомашнили примерно 23 тыс. лет назад в Сибири.

Человек приручил собаку еще в каменном веке, но когда именно — неизвестно, поскольку есть свидетельства как раннего, так и относительно позднего одомашнивания. На роль прародины братьев наших меньших претендуют Европа, Алтай, Непал и Ближний Восток. Но в последние годы ученые склоняются к «сибирскому» их происхождению, пишет ТАСС Наука со ссылкой на журнал Proceedings of the National Academy of Sciences. На это могут указывать находки на острове Жохова в Восточной Сибири и анализ генома древнейших американских псов, которые оказались похожи на сибирских лаек и другие ездовые породы.

Среди новых исследований есть, например, работа археолога Ангела Перри из Даремского университета в Великобритании. Он и его коллеги решили выяснить, как собаки распространялись по Земле, а также какую роль они играли в жизни первых охотников и собирателей. Для этого были изучены данные о миграциях древних жителей востока Евразии, изменения генома, диета, изотопный состав костей представителей семейства псовых.

Несколько генетических и археологических фактов, считают ученые, говорят о том, что древнейшие четвероногие попали в Северную Америку вместе со своими владельцами примерно 16,4 тыс. лет назад. Например, анализ митохондриальной ДНК указывает на то, что псы древних индейцев были ближайшими родственниками первых сибирских собак. В последствии в Евразии их потомки исчезли, но в Северной Америке они существовали значительно дольше.

От древа эволюции остальных представителей рода Canis эти псы отделились примерно тогда, когда их владельцы начали осваивать Новый Свет. Собаки пережили связанные с географической изоляцией и разделением популяций первых жителей Америки и их родичей из Сибири и Дальнего Востока генетические изменения. А то, что генетическая эволюция и животных, и людей проходила параллельно, свидетельствует о том, что древние сибирские лайки и другие собаки попали на территорию Берингии и Аляски вместе с первыми индейцами. Если это так, предполагают исследователи, то зверей приручили в Сибири, причем не позднее, чем 23 тыс. лет назад, что гораздо раньше, чем предполагают сторонники теории позднего одомашнивания.

Ученые рассчитывают при помощи расшифровки и изучения ископаемой ДНК древних собак из других частей мира проверить свою теорию и побольше узнать о том, как собаки и их первые владельцы распространились по всем континентам.

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