В Петербурге адвокату из Китая предъявили обвинение в похищении человека

Задержанный по подозрению в участии в этнической группировке в Петербурге. Фото: ГУ МВД по Петербургу

Задержанный по подозрению в участии в этнической группировке в Петербурге. Фото: ГУ МВД по Петербургу

Следственное управление СК по Петербургу предъявило обвинение 35-летнему адвокату в похищении человека и разбое.

Во вторник, 26 января, следователи совместно с сотрудниками МВД, ФСБ и Росгвардии задержали обвиняемого и четырех других подозреваемых. Все они являются гражданами восточноазиатской страны.

Следствие считает, что обвиняемый совместно с подельниками в октябре 2020 года напали на студентов-соотечественников на Наличной улице. Злоумышленники жестко избили студентов и похитили имущество на сумму более 163 тыс. рублей.

Затем они насильно затащили двух студентов в автомобиль, где похитили имущество и деньги на сумму около 125 тыс. рублей. После потерпевших отвезли в другое место, где продолжили пытать их, требуя еще 1 млн рублей.

Расследование дела продолжается. В ближайшее время подозреваемым предъявят обвинение и выберут меру пресечения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге раскрыли этническую группировку, причастную к похищениям людей, организации борделей и обороту наркотиков. Пятеро задержанных являются гражданами Китая, их возраст варьируется от 23 до 35 лет.