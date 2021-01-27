В Ленобласти коронавирус подхватили еще 222 человека

Всего с начала пандемии в Ленобласти зарегистрировано 29 818 случаев коронавируса. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Всего с начала пандемии в Ленобласти зарегистрировано 29 818 случаев коронавируса. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

За минувшие сутки в Ленобласти коронавирус выявили у 222 местных жителей.

Об этом сообщили на портале «СтопКоронавирус.РФ». За сутки в регионе зафиксировано семь летальных исходов. За прошедший день выписали 182 переболевших COVID-19.

Всего с начала пандемии в Ленобласти зарегистрировано 29 818 случаев коронавируса, выздоровели 26 847 пациентов, а 386 человек скончались. D Петербурге за минувшие сутки коронавирус зафиксировали у 813 пациентов.

Всего с начала пандемии в Северной столице выявлено 325 тыс. 32 случая заражения COVID-19. Скончались 9 тыс. 502 человека. Выздоровело 217 тыс. 888 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с начала пандемии в России выявлено 3 млн 774 тыс. 672 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 71 тыс. 76 летальных исходов. Общее число тех, кто выздоровел составило 3 млн 202 тыс. 483 пациента.