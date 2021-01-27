В Горелово «группировка» с силой забрала у автослесаря телефон и около 5 тысяч рублей

В Северной столице в полицию обратился 31-летний автослесарь с заявлением о том, что на него напали трое неизвестных. Группа злоумышленников применила силу, чтобы забрать ценные вещи.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, инцидент случился несколько дней назад возле дома №52 по Красносельскому шоссе в поселке Горелово. Поздно вечером на мужчину напали трое неизвестных. Они применили физическую силу и забрали мобильный телефон, а также 4 тыс. 500 рублей.

В итоге, сотрудники полиции смогли задержать одного из них 26 января. Неработающий 24-летний житель поселка Старо-Паново оказался подозреваемым. На данный момент возбуждено уголовное дело, правоохранительные органы продолжают расследование.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти поймали женщину за покупкой продуктов с чужой банковской карты.