Росгвардия успокоила пьяного и раздетого мужчину с пистолетом на АЗС на Гагарина

На месте происшествия был изъят пневматический пистолет, который хулиган бросил на землю. Фото: пресс-служба ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Санкт-Петербургу»,

На месте происшествия был изъят пневматический пистолет, который хулиган бросил на землю. Фото: пресс-служба ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Санкт-Петербургу»,

В Московском районе Петербурга произошел странный прецедент. Мужчина устроил концерт с пистолетом на заправке. Он разделся и вел себя неадекватно.

Как сообщает пресс-служба ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Санкт-Петербургу», о происшествии стало известно 26 января после того, как сотрудницы заправки на проспекте Гагарина вызвали росгвардейцев через кнопку тревожной сигнализации.

На месте происшествия правоохранительные органы установили, что мужчина в нетрезвом состоянии размахивал пневматическим пистолетом будучи по пояс голым. Он вел себя агрессивно и в любой момент мог выстрелить.

В итоге, нарушителя задержали с помощью наручников и передали в отдел полиции для выяснения обстоятельства.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Горелово «группировка» с силой забрала у автослесаря телефон и около 5 тысяч рублей.