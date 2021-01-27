«Могло быть намного лучше». Кокорин оценил свое выступление за «Спартак»

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин официально объявлен футболистом «Фиорентины».

Он прошел медосмотр и подписал контракт с итальянским клубом.

Игрок оценил свое выступление за московский «Спартак». По его словам, это было хорошее и позитивное время.

«Единственный момент — с травмами, и все. Поэтому тут претензии только к себе. Может быть, могло быть намного лучше, но есть как есть», — приводит его слова пресс-служба красно-белых в Instagram.

Напомним, итальянский клуб предложил «Спартаку» за футболиста 4,5 миллиона евро. Контракт рассчитан на три с половиной года. Напомним, Александр Кокорин выступал за «Спартак» с августа 2020 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что экс-нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин близок к заключению контракта с итальянской «Фиорентиной». Футболист прибыл во Флоренцию, где подпишет контракт с местным клубом. По информации различных источников, стоимость трансфера Кокорина составит € 3,5 млн.