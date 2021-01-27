«Теплосеть» раньше срока устранила последствия коммунальных аварий в двух районах Петербурга

Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» раньше сроков ликвидировали последствия двух прорывов труб в Колпинском и Калининском районах города.

В пресс-службе организации информируют, что на три часа раньше установленного срока устранены последствия коммунальной аварии возле дома №96 по Софийской улице, а также с опережением на 20 часов специалисты завершили работы по замене двух метров ненадежного трубопровода на Кондратьевском проспекте. С 11 часов утра системы отопления работают в штатном режиме.

В компании, однако, отмечают, что для окончательного подключения необходима оперативная настройка внутридомовых коммуникаций. В связи с этим, в случае отсутствия отопления или горячего водоснабжения местным жителям стоит обращаться в управляющую организацию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 24 января трубу прорвало на Железноводской улице в Василеостровском районе.