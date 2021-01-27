Жители регионов скупили 40% квартир в Петербурге

По данным экспертов «Группы ЛСР» за минувший год 40% сделок по приобретению недвижимости в Северной столице были заключены с жителями регионов.

Чаще всего, как оказалось, приобретают квартиры в Санкт-Петербурге жители Мурманской области (8,8%). При этом в 2020 году покупатели из этого региона стали на 30% активнее, чем в 2019-м. Второе место занимают жители Ханты-Мансийского автономного округа, на которых приходится 5,7% от общего объема сделок с недвижимостью. Замыкает тройку лидеров Архангельская область, жители которой составляют 4,3% от общего числа сделок с квартирами в города на Неве.

Как правило, жители регионов интересуются однокомнатными квартирами и студиями. Этот интерес представители «Группы ЛСР» объясняют хорошо налаженным механизмом дистанционного оформления сделки. Приобретая квартиры для собственного проживания, региональные покупатели чаще всего выбирают квартиры с европланировкой и отделкой, удобные по локации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на 64% увеличился спрос на квартиры в новостройках.