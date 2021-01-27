Вишневский требует возбудить дело после слов петербургского профессора о Холокосте

Заявление петербургского профессора РАНХиГС и СПбГЭУ Владимира Матвеева о том, что Холокост – миф, рискует стать причиной для возбуждения уголовного дела. С таким требованием в ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу уже обратился депутат Борис Вишневский.

Таким заявлением профессор одного их вузов поразил петербуржцев накануне Дня полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады, 26 января.

Ученый выступил в рамках вебинара, организованного для учителей Ленобласти по теме «Подготовка уроков памяти жертв Холокоста и воинов Красной Армии, освободителей Аушвица». Позже фрагмент выступления опубликовали в Telegram-канале «Нечаянная радость».

Профессор Владимир Матвеев заявил, что нет архивных документов, которые доказали бы убийство шести миллионов человек в концлагерях. Он добавил, что на территории концлагерей действительно были обнаружены печи для сжигания, но людей в них якобы не отправляли.

«На самом деле это еще один миф», — заявил Матвеев. По его мнению, нацисты использовали газ для «дезинфекции», а не для уничтожения людей.

После таких слов депутат Борис Вишневский обратился в ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. Заявление профессора он назвал оскорблением памяти жертв нацизма, а также подчеркнул: уничтожение шести миллионов евреев было подтверждено Нюрнбергским трибуналом. В словах ученого парламентарий обнаружил признаки преступлений по статье «Реабилитация нацизма». Вишневский просит подтвердить факт высказывания и возбудить уголовное дело.

Как писала Gazeta.SPb, ранее заявление профессора прокомментировали в правительстве Ленинградской области. Там назвали высказывание «частным мнением на тему Холокоста».

«Приглашая лекторов и ведущих образовательных мероприятий, Ленинградский институт развития образования не использует практику предварительного цензурирования выступлений, опираясь на образование, квалификацию и опыт педагогической работы спикеров», — прокомментировали в администрации региона.