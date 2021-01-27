Преподавателя СПбГЭУ могут уволить за отрицание Холокоста

Доктор философии, кандидат технических наук и преподаватель Санкт-Петербургского государственного экономического университета Владимир Матвеев выразил мнение, что массовое уничтожение евреев во время Холокоста является мифом.

Ученый в ходе вебинара усомнился в масштабах уничтожения нацистами евреев во время Холокоста. Матвеев считает, что статистические данные по погибшим, принятые в историческом сообществе, преувеличены. В вузе отмечают, что это мнение противоречит позиции образовательного учреждения и, высказанное в день полного снятия блокады Ленинграда, воспринимается как оскорбление, передает радиостанция «Говорит Москва».

Аналогичная ситуация произошла на мероприятии для завучей и директоров школ в Ленобласти, когда Матвеев заявил, что газовые камеры использовались для дезинфекции, а не убийства людей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что со двора филологического факультета СПбГУ убрали бюст ученого-востоковеда Валиди, поскольку его сочли приверженцем нацистов.