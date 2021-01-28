Пробки в Петербурге утром четверга достигают 6 баллов

По состоянию на 8:30 28 января загруженность дорог Северной столицы оценивается сервисом «Яндекс.Пробки» в 6 баллов.

Усложнено движение транспорта на Приморском проспекте в районе ЗСД и на пересечении улицы Савушкина с Коломяжским проспектом, а также на перекрестке Большого Сампсониевского проспекта с Кантемировской улицей. Пробка наблюдается и на проспекте Маршала Блюхера.

«Красным» окрашены Новочеркасский и Дальневосточный проспект, а также Октябрьская набережная. Практически не двигаются машины на Большеохтинском проспекте в районе Комаровского и Большеохтинского мостов. Затруднен трафик на Ивановской улице и Народной на пересечении с проспектом Большевиков.

Возле Балтийского вокзала транспорт стоит из-за ДТП, также как и на Московском проспекте между станциями метро «Электросила» и «Московские ворота». «Покраснели» улицы возле Финляндского вокзала и Большой проспект Петроградской стороны. При этом в самом центре города пробок практически нет.

Напомним, gazeta.spb.ru также писала, что днем ранее в это время загруженность улиц составляла лишь 4 балла.