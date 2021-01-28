В Петербурге контроль прошли 24 тонны семян канареечника из Канады

В Большом порту Санкт-Петербурга инспекторы провели фитосанитарный контроль канадских семян канареечника. Партия в 24 тонны оказалась без нарушений.

Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Северной столицы, семена были поставлены из Ванкувера в адрес петербургской компании, которая производит готовые корма для непродуктивных животных.

Отмечается, что контроль не выявил никаких нарушений. Партия успешна справилась с фитосанитарной проверкой. В итоге, канадским семенам разрешили выпуск груза на территории России.

Напомним, что Канареечник – многолетнее травянистое зимостойкое растение высотой до 1,5 метра, произрастающее на всех континентах, кроме Антарктиды. Семена канареечника используются в качестве корма для животных и птиц.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в петербургском порту задержали 161 тонну хека из Аргентины.