В Петербурге контроль прошли 24 тонны семян канареечника из Канады

В Петербурге контроль прошли 24 тонны семян канареечника из Канады
Семена прошли проверку. Фото: unsplash.com

В Большом порту Санкт-Петербурга инспекторы провели фитосанитарный контроль канадских семян канареечника. Партия в 24 тонны оказалась без нарушений.

Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Северной столицы, семена были поставлены из Ванкувера в адрес петербургской компании, которая производит готовые корма для непродуктивных животных.

Отмечается, что контроль не выявил никаких нарушений. Партия успешна справилась с фитосанитарной проверкой. В итоге, канадским семенам разрешили выпуск груза на территории России.

Напомним, что Канареечник – многолетнее травянистое зимостойкое растение высотой до 1,5 метра, произрастающее на всех континентах, кроме Антарктиды. Семена канареечника используются в качестве корма для животных и птиц.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в петербургском порту задержали 161 тонну хека из Аргентины.

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