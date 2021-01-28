Комитет по транспорту Петербурга появился в Telegram

В Северной столице глава комитета по транспорту Кирилл Поляков инициировал создание Telegram-канала ведомства. Открытый мессенджер получил название «Начальник транспортного цеха».

Комитет планирует «освещать деятельность транспортного блока Санкт-Петербурга» в современном мессенджере. Об этом говорится в описании канала.

Таким образом, специалисты будут публиковать изменения маршрутов, интересные статьи, данные статистики и свежие новости об общественном транспорте.

Кроме этого, уже опубликовано первое информационное сообщение. В нем говорится об итогах борьбы в Петербурге с нелегальными автобусами и такси. Так в городе к административной ответственности привлекли уже 1 тыс. 397 водителей.

«Ространснадзор арестовал 49 транспортных средств категории «D». А сотрудники СПб ГКУ «Организатор перевозок» составили 391 акт проверки транспортного обслуживания населения, в том числе 327 актов в такси», – говорится в сообщении комитета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что проект кольцевой линии метро Петербурга разработают за полтора года.