Шайба Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Баффало» в матче НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Баффало» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В основное время победителя выявить не удалось, поэтому игра перешла в овертайм.

В составе «Рейнджерс» отличились Райан Строум (10-я минута), Артемий Панарин (37) и Алексис Лафренье (63). У «Баффало» заброшенными шайбами отметились Джек Айкел (20) и Сэм Рейнхарт (45).

Матч прошел в Баффало на арене «КиБанк Центр» без зрителей.

Панарин также отметился голевой передачей, всего на счету россиянина восемь очков (3 гола + 5 передач) в семи матчах нынешнего сезона. Следующий матч «Рейнджерс» проведут 31 января дома против «Питтсбурга», «Баффало» 30 января сыграет с «Нью-Джерси».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Панарин рассказал, что у него есть «скромная» квартира на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Он отметил, что стоит она немного больше 30 миллионов рублей. Хоккеист рассказал об этом в ходе интервью на YouTube-канале «Всему Головин».