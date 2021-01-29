Поезда между «Парнасом» и «Купчино» идут с увеличенным интервалом

Поезда между &#171;Парнасом&#187; и &#171;Купчино&#187; идут с увеличенным интервалом
Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В пятницу, 29 января, между станциями метро «Парнас» и «Купчино» Московско-Петроградской линии увеличен интервал движения поездов.

О коррективах в работе подземки gazeta.spb.ru уведомили в пресс-службе метрополитена в 11 часов утра. Поезда на голубой ветке будут ходить с увеличенным интервалом из-за технических причин. Какие именно неполадки произошли на линии, не уточняется. Также неизвестно, на какой промежуток времени сохранится изменённый график движения составов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице приступили к проектированию второй очереди строительства кольцевой ветки метро. завершить разработку планируется в течение полутора лет. За это время необходимо проложить маршрут от станции «Площадь Калинина» до «Ладожской-2».

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